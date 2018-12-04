Saxo Bank: Apple поглотит Tesla в 2019 году

Датский Saxo Bank ожидает в 2019 году покупки Tesla компанией Apple. Также банк прогнозирует увольнение главы ФРС, введения всемирного транспортного налога и разрушительные солнечные бури.

«Я не обещаю апокалипсис, но мы уже можем видеть четырех его всадников-предвестников: тенденция к деглобализации, низкая денежная база, увеличение стоимости денег и рост цен на энергоносители», — цитирует ТАСС главного экономиста Saxo Bank Стина Якобсена во время презентации традиционных «Шокирующих предсказаний».

Что касается поглощения Tesla, банк прогнозирует, что Apple обеспечит финансирование сделки по покупке Tesla, которая остро нуждается в инвестициях, на 40% выше номинала.

«Компания Apple понимает, что если она хочет углубить воздействие на жизнь своих пользователей, то следующим рубежом для нее станут автомобили, поскольку цифровые технологии проникают в автомобильную промышленность все более активно», — говорится в прогнозе Saxo Bank.

Напомним, в 2017 году Saxo Bank предсказывал отмену Brexit, обвал индекса S&P на 25%, стремительный рост цены биткоина до $60 тыс. в 2018 году и другие спорные события. На данный момент банку более или менее точно удалось предсказать динамику курса евро, который к концу 2018 года снизился по отношению к доллару примерно на 10%.

