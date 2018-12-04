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В пермском Театре-Театре поставят рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»

08:41, 04.12.2018
В пермском Театре-Театре поставят рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»
Фото: teatr-teatr.com

В пермском Театре-Театре 7 декабря состоится премьера рок-оперы Jesus Christ Superstar («Иисус Христос — суперзвезда»).

Режиссером постановки выступит англичанин Майкл Хант. Также в создании спектакля приняли участие художественный руководитель Борис Мильграм, директор театра Анатолий Пичкалев, музыкальный руководитель Татьяна Виноградова и другие.

Рок-опера будет исполняться на русском и английском языках в сопровождении оркестра и рок-группы.

Добавим, «Иисус Христос — суперзвезда» — рок-опера Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса, написанная в 1970 году. Через год она была впервые поставлена на Бродвее.

Напомним, ранее директор казанского театра «Экият» ответила на критику о нехватке татарских спектаклей.

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