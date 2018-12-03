Советником гендиректора КАМАЗа назначен зампред правления предприятия Ахат Урманов

Зампред правления ПАО «КАМАЗ» Ахат Урманов покидает этот пост. Он займет должность советника гендиректора предприятия Сергея Когогина.

«Урманов переходит на должность советника генерального директора, чтобы сконцентрироваться на отдельных проектах развития бизнеса», — сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Урманов родился в 1973 году. Он окончил Казанский госуниверситет. В разное время занимался вопросами финансов, продаж, международного сотрудничества, управления совместными предприятиями, а также в последнее время темами цифровизации и венчурного инвестирования. В правление КАМАЗа входил с 2009 года.