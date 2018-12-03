Новости промышленности

17:28 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Советником гендиректора КАМАЗа назначен зампред правления предприятия Ахат Урманов

15:47, 03.12.2018
Советником гендиректора КАМАЗа назначен зампред правления предприятия Ахат Урманов
Фото: kamaz.ru

Зампред правления ПАО «КАМАЗ» Ахат Урманов покидает этот пост. Он займет должность советника гендиректора предприятия Сергея Когогина.

«Урманов переходит на должность советника генерального директора, чтобы сконцентрироваться на отдельных проектах развития бизнеса», — сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Урманов родился в 1973 году. Он окончил Казанский госуниверситет. В разное время занимался вопросами финансов, продаж, международного сотрудничества, управления совместными предприятиями, а также в последнее время темами цифровизации и венчурного инвестирования. В правление КАМАЗа входил с 2009 года.

ПромышленностьПроисшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты