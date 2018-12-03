Омбудсмен назвала ошибкой закон о декриминализации побоев в семье

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала ошибкой принятие закона о декриминализации побоев в семьях.



«Нужно принимать закон о противодействии насилию в семье. Я сторонник ратификации стамбульской конвенции, которая оставила систему защиты членов семьи, потому что сегодня человек, который находится в семейном пространстве, он не защищен от доминирования члена семьи, который наносит ущерб, но не переходит грань преступления», — цитирует «РИА Новости» Москалькову.

Ранее Еврокомиссия призвала Россию отменить закон о декриминализации побоев в семье.

Напомним, проект закона направлен на устранение неоднозначного толкования положений Уголовного кодекса РФ, которые возникли в результате принятия в июле 2016 года закона об ответственности за побои в отношении близких лиц. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о декриминализации семейного насилия 7 февраля.