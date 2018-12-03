Анна Шибанова из уфимской «Агидели» помогла обыграть «Buffalo Beauts»

В третьей игре серии выставочных матчей против клуба Национальной женской хоккейной Лиги «Buffalo Beauts» женская сборная России под руководством Алексея Чистякова одержала победу со счетом 4:1.



Наша команда открыла счет в начале первого периода: Алена Старовойтова отличилась с передачи Екатерины Смолиной. Следом Лиана Ганеева реализовала большинство.

Во втором периоде американки одну шайбу отыграли. Но в третьем отрезке матча Анна Шибанова из уфимской «Агидели» реализовала численное преимущество 4 на 3. А Фануза Кадирова с передачи Шибановой за шесть минут до окончания встречи поставила финальную точку в матче.

Напомним, до этого поединка соперницы обменялись победами.

Заключительную игру подопечные Алексея Чистякова проведут в ночь со вторника на среду, 5 декабря.

