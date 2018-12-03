ФК «Нижний Новгород» январь 2019 проведет в Кисловодске

Главный тренер ФК «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев в интервью пресс-службе клуба рассказал о планах подготовки к весеннему отрезку чемпионата ФНЛ:



— Сейчас команда ушла в отпуск, а уже 6 января 2019 года мы отправимся на первый сбор — в Кисловодск, где в условиях среднегорья ребят ждут серьезные физические нагрузки, большой объем аэробной работы, занятия в тренажерном зале. Что касается контрольных матчей, то их будет не более двух. Кроме того, зимой команда проведет еще два турецких сбора. Вот там мы уже будем уделять большое внимание наигрыванию состава, отработке различных элементов игры. И спаррингов в Турции будет достаточное количество, — отметил наставник.