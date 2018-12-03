Дмитрий Кириченко: «Неплохая команда у Казахстана, но сборная России сильнее»

Сборная Бельгии по футболу является фаворитом отборочной группы I чемпионата Европы 2020 года, остальные команды по силам сборной России. Такое мнение ТАСС высказал и. о. главного тренера футбольного клуба «Уфа», бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко.

«Однозначно, бельгийцы являются фаворитами группы, а все остальные команды нам точно по силам. Шотландцы давно не блещут. Наши должны побороться за первое-второе место, неплохая команда у Казахстана, но сборная России сильнее», — сказал Кириченко.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года, турнир примут 12 стран. Матчи отборочного турнира будут сыграны с 21 марта по 19 ноября 2019 года. В финальную часть чемпионата Европы выйдут две лучшие команды из каждой группы.

