Андрей Лунев: «На мой взгляд, группа рабочая, играть можно и нужно»

Фото: Дмитрий Слезин

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев оценил результаты жеребьевки отборочного этапа Евро-2020 для российской команды. Она попала в группу I вместе со сборными Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

«Перед жеребьевкой не было никаких предчувствий или предпочтений. Посмотреть церемонию толком не получилось: ехал в аэропорт, поэтому застал только концовку, когда нам вытащили Казахстан и Сан-Марино. На мой взгляд, группа рабочая, играть можно и нужно», — цитирует Лунева официальный «Твиттер» сборной России по футболу.

Андрей Лунев раскрылся в ФК «Уфа», после чего пошел на повышение — в «Зенит».

