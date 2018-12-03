В Казани изъят контрафакт для спортсменов

Спортивные костюмы и кроссовки с признаками контрафакта изъяли сотрудники УЭБиПК МВД В одном из магазинов Казани. Предварительно ущерб правообладателям известных мировых брендов оценен в 658 тысяч рублей, сообщили «Реальному времени» в МВД республики.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Максимальное наказание по данной статье — 2 года исправительных работ.

Ранее сообщалось о большой партии контрафактных шуб на московских рынках.