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В Казани изъят контрафакт для спортсменов

10:48, 03.12.2018

Спортивные костюмы и кроссовки с признаками контрафакта изъяли сотрудники УЭБиПК МВД В одном из магазинов Казани. Предварительно ущерб правообладателям известных мировых брендов оценен в 658 тысяч рублей, сообщили «Реальному времени» в МВД республики.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Максимальное наказание по данной статье — 2 года исправительных работ.

Ранее сообщалось о большой партии контрафактных шуб на московских рынках.

ПроисшествияБизнесРозничная торговляОбщество Татарстан
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