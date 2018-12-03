Изобретателя бифидока Игоря Вайнштока заочно арестовали

Совладелец фармпроизводителя «Партнер», изобретатель популярного кисломолочного напитка бифидок Игорь Вайншток заочно арестован и объявлен в международный розыск.



Московское управление СКР инкриминирует предпринимателю злоупотребление полномочиями и невыплату зарплаты сотрудникам фирмы, передает «Коммерсант».

Сам Вайншток считает уголовное преследование «частью плана рейдерского захвата» его предприятия, на которое до последнего времени приходился 61% российского рынка лекарственных бифидосодержащих препаратов.

Отмечается, что помимо Вайнштока фигурантами по делу проходят другой совладелец и председатель совета директоров «Партнера» Сергей Иванченко, по решению суда помещенный под домашний арест, и член совета директоров компании Николай Загородник, с которого следствие взяло подписку о невыезде. Всем им СКР инкриминирует невыплату зарплаты (ст. 145 УК РФ).