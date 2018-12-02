УНИКС заключил контракт с американцем Джеки Кармайклом
Казанский УНИКС и американский 28-летний форвард Джеки Кармайкл заключили соглашение на два месяца с опцией продления до конца сезона.
Баскетболист начал текущий сезон в саратовском «Автодоре», который покинул через месяц, сыграв в одном матче Единой лиги ВТБ. Эта игра прошла как раз в Казани, где форвард набрал 14 очков, 6 подборов, сделал одну результативную передачу и один блок-шот. После ухода из Саратова и до перехода в УНИКС Кармайкл успел поиграть за ливанский клуб «Спортинг Аль-Рияди».
Добавим, что форвард УНИКСа Рэймар Морган выбыл из строя на неопределенный срок. Игрок был прооперирован по поводу устранения спортивной пубалгии, сообщается на официальном сайте казанского клуба.
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