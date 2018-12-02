Лавров назвал керченский инцидент провокацией перед встречей Путина и Трампа

Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключает, что недавний инцидент в Керченском проливе мог быть использован как повод для отмены встречи лидеров РФ и США на саммите G20 в Аргентине.



«Я не сторонник теории заговора и всяких конспирологических измышлений. Но в последнее время стало слишком много совпадений, когда накануне значимых событий вдруг происходит какая-то провокация, которую потом тут же используют и для нагнетания санкционной риторики»",- приводит «Интерфакс» слова Лаврова.

Лавров также отметил, что Великобритания «почти уже выйдя из Евросоюза» требует от Брюсселя изменить в еще более худшую сторону политику на российском направлении.