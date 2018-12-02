Миодраг Божович: «Решение о переносе восприняли нормально»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал перенос матча с «Оренбургом».

– Мы знали, что будет холодно, но прилетели и готовились к игре. Решение о переносе восприняли нормально. Сейчас холодно и будет только хуже. Нам не нужно рисковать здоровьем игроков. У нас и так много травмированных.