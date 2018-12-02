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Миодраг Божович: «Решение о переносе восприняли нормально»

10:38, 02.12.2018
Миодраг Божович: «Решение о переносе восприняли нормально»
Фото: www.kc-camapa.ru

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал перенос матча с «Оренбургом».

– Мы знали, что будет холодно, но прилетели и готовились к игре. Решение о переносе восприняли нормально. Сейчас холодно и будет только хуже. Нам не нужно рисковать здоровьем игроков. У нас и так много травмированных.

Матч 16 тура РПФ между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» не состоялся. Совместная комиссия с участием представителей команд и официальных лиц матча произвела замер температуры в центре поля. Термометр показал -17 градусов. Учитывая динамику понижения температуры к началу матча, было принято решение о переносе матча.
Справка

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал перенос матча с «Оренбургом».

– Мы знали, что будет холодно, но прилетели и готовились к игре. Решение о переносе восприняли нормально. Сейчас холодно и будет только хуже. Нам не нужно рисковать здоровьем игроков. У нас и так много травмированных.

Матч 16 тура РПФ между «Оренбургом» и «Крыльями Советов»

СпортФутбол
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