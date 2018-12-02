Владимир Жарков: «Беру на себя всю ответственность за пропущенный гол»

Владимир Жарков, нападающий ХК «Салават Юлаев» прокомментировал поражение от «Адмирала» (1:2 по буллитам):



— Пропустили гол, это был мой гол, я там шайбу не поймал на себя и не отработал в углу. Беру на себя всю ответственность за пропущенный гол. Мужики – молодчики, сравняли счет, но по буллитам не повезло.

— «Юлаевцы» забросили всего одну шайбу в трех последних матчах. В чем причины? Где надо их искать?

— Я буду искать их в себе, у меня всего 3 гола. Сегодня у меня были моменты, но я их не реализовал. Всю вину за поражение могу взять на себя, я пропустил гол и не помог команде забить.

