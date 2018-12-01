Артем Михеев: «Отдавал пас на Лукоянова. Вышло так, что забил гол»

Нападающий «Ак Барса» Артем Михеев после домашнего матча с «Локомотивом» (5:3) отметил, что у его команды был серьезный настрой прервать семиматчевую проигрышную серию ярославской команде.

– Хорошая игра была. Правда, тяжелая. Много моментов было как у нас, так и у них. Концовка? Не знаю, будем разбираться.

– В моменте с голом отдавали пас?

– Простреливал на Артема Лукоянова. Получилось, что шайба заскочила.

– Сначала шайбу записали на Лукоянова, потом переписали на вас...

– Я даже не следил за этим, думал, что Артем забил. Потом объявили, что я автор шайбы. В целом, мне без разницы, главное, чтобы наше звено приносило пользу.

– «Локомотив» много давил, тяжело было терпеть? Или знали, что игра так сложится?

– Знали, что они будут бежать, бросать изо всех позиций. Предполагали, что будет тяжелая игра, готовились. Это такой известный всем стиль у них.

– «Ак Барс» не выигрывал у «Локомотива» семь матчей. Знали об этой серии?

– Да, знали, хотели продлить свою победную серию. Хорошо, что получилось.

– Ваша победная серия из семи игр не давит на команду?

– Мы готовы побеждать и дальше, будем делать всё возможное, — приводит слова Михеева корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Ак Барс» проведет 3 декабря на своем льду против череповецкой «Северстали». Начало игры в 19.00 мск.

