Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией

Европарламент предлагает рассмотреть приостановку действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с Россией и перейти к точечному сотрудничеству. Голосование по докладу состоится в марте 2019 года.



«Отношения России и ЕС должны быть переформатированы и должны продолжаться только по тем направлениям, которые необходимы и представляют взаимный интерес, чтобы гарантировать безопасность и мирный европейский порядок», — передает ТАСС со ссылкой на доклад Европарламента по отношениям с Россией.

В документе также перечислены все известные на сегодняшний день обвинения в адрес России. Отмечается, что Россия и ЕС останутся ключевыми партнерами, но проект «Северный поток — 2» повышает зависимость ЕС от российского газа и угрожает единому энергорынку ЕС".

Ранее сообщалось, что депутат Европейского парламента от Латвии Сандра Калниете подготовила проект резолюции с требованием остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».