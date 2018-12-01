Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией
Европарламент предлагает рассмотреть приостановку действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с Россией и перейти к точечному сотрудничеству. Голосование по докладу состоится в марте 2019 года.
«Отношения России и ЕС должны быть переформатированы и должны продолжаться только по тем направлениям, которые необходимы и представляют взаимный интерес, чтобы гарантировать безопасность и мирный европейский порядок», — передает ТАСС со ссылкой на доклад Европарламента по отношениям с Россией.
В документе также перечислены все известные на сегодняшний день обвинения в адрес России. Отмечается, что Россия и ЕС останутся ключевыми партнерами, но проект «Северный поток — 2» повышает зависимость ЕС от российского газа и угрожает единому энергорынку ЕС".
Ранее сообщалось, что депутат Европейского парламента от Латвии Сандра Калниете подготовила проект резолюции с требованием остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым