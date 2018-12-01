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В Оренбурге отменили матч против «Крыльев Советов» из-за холода

15:46, 01.12.2018
В Оренбурге отменили матч против «Крыльев Советов» из-за холода
Фото: vk.com

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов» перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

Встреча должна была состояться в субботу в Оренбурге. Однако за час до матча на стадионе была зафиксирована температура минус 17 градусов, говорится на странице «Оренбурга» в социальных сетях.

Отмечается, что дата проведения игры будет объявлена дополнительно.

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