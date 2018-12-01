В Оренбурге отменили матч против «Крыльев Советов» из-за холода
Матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов» перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.
Встреча должна была состояться в субботу в Оренбурге. Однако за час до матча на стадионе была зафиксирована температура минус 17 градусов, говорится на странице «Оренбурга» в социальных сетях.
Отмечается, что дата проведения игры будет объявлена дополнительно.СпортФутбол
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