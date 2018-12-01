Следком начал проверку по факту употребления казанскими школьниками яда для грызунов

Фото: пресс-служба СУ СК России по РТ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан начата доследственная проверка по факту употребления казанскими школьниками яда для грызунов.

«По предварительным данным, 30 ноября в одной из школ Авиастроительного района города Казани ученица 3 класса нашла в актовом зале пакет с гранулами ядохимиката от грызунов. Девочка попробовала содержимое пакета, после чего предложила его двум одноклассникам» — сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Учительница увидела, что дети что-то едят и вызвала медработников школы, которые произвели им промывку желудка. Затем двоих детей госпитализировали в ДРКБ.

Сейчас выясняются обстоятельства появления ядохимикатов в школе, условия их хранения и применения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Ранее сообщалось, что в Казани трое школьников госпитализированы с признаками отравления крысиным ядом. Управление Роспотребнадзора по РТ установило, что при обработке помещений от грызунов были допущены нарушения.

Позднее выяснилось, что родители одного из учащихся от госпитализации отказались. Состояние детей, которые находятся ДРКБ, удовлетворительное. По результатам анализов диагноз «отравление» не подтверждается.