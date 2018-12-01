Бейтимир Асенов заявил о недостаточном турпотоке для процветания ночных клубов Казани

Промоутер Бейтимир Асенов заявил, что крупные ночные клубы Казани почти перестали работать из-за недостаточного туристического потока.

«К сожалению, у нас не тот турпоток (для развития индустрии). Он есть, безусловно, – в Extra, например, огромное количество людей приходит именно приезжих" — сказал Асенов.

Он также рассказал, что в Казань много людей приезжает из других городов Татарстана и ПФО, в частности, из Самары, Набережных Челнов, Нижнекамска и Чебоксар.

«Но этого все равно недостаточно, к сожалению» — заявил он в интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину.



По словам Асенова, в Казани сейчас молодежь посещает бары и танцевальные рестораны.

»А клубов как таковых нет. Даже Luxor переделали, но непонятно, что там происходит" — рассказал промоутер.

Ранее Асенов рассказывал о клубной культуре Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».