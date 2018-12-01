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Происшествия

В Самаре грузовик врезался в шесть автомобилей

11:16, 01.12.2018
В Самаре грузовик врезался в шесть автомобилей
Фото: vk.com/rus_crime_samara

Накануне, 30 ноября, в Самаре столкнулись семь автомобилей. Около 18:00 тягач МАЗ стал причиной массового ДТП.

По данным ГИБДД, грузовик врезался в ехавшую впереди машину, далее «легковушки» столкнулись по принципу домино. Предположительно у МАЗа отказали тормоза, передает «Волга.Ньюс».

В полиции подчеркнули, что в аварии никто не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливается.

Происшествие нашло отражение в соцсетях. Судя по фотографиям и видеороликам очевидцев, в ДТП участвовал тягач, перевозивший экскаватор.

Происшествия
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