В Самаре грузовик врезался в шесть автомобилей

Накануне, 30 ноября, в Самаре столкнулись семь автомобилей. Около 18:00 тягач МАЗ стал причиной массового ДТП.

По данным ГИБДД, грузовик врезался в ехавшую впереди машину, далее «легковушки» столкнулись по принципу домино. Предположительно у МАЗа отказали тормоза, передает «Волга.Ньюс».

В полиции подчеркнули, что в аварии никто не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливается.

Происшествие нашло отражение в соцсетях. Судя по фотографиям и видеороликам очевидцев, в ДТП участвовал тягач, перевозивший экскаватор.