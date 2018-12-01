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Список самых влиятельных фильмов возглавил «Волшебник страны Оз»

01:51, 01.12.2018
Список самых влиятельных фильмов возглавил «Волшебник страны Оз»
Фото: pxhere.com

«Волшебник страны Оз» Виктора Флеминга (1939 год) возглавил список наиболее влиятельных фильмов в истории искусства.

Соответствующий вывод сделали математики. Они провели исследования, используя данные в том числе интернет-базы IMDb.

В топ-3 также попали «Звёздные войны» Джорджа Лукаса (1977) и «Психо» Альфреда Хичкока (1960), передает Springer Open.

Ранее пользователи «Кинопоиска» назвали картину «Дурак» режиссера Юрия Быкова лучшим отечественным фильмом за 15 лет.

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