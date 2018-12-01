Список самых влиятельных фильмов возглавил «Волшебник страны Оз»
«Волшебник страны Оз» Виктора Флеминга (1939 год) возглавил список наиболее влиятельных фильмов в истории искусства.
Соответствующий вывод сделали математики. Они провели исследования, используя данные в том числе интернет-базы IMDb.
В топ-3 также попали «Звёздные войны» Джорджа Лукаса (1977) и «Психо» Альфреда Хичкока (1960), передает Springer Open.
Ранее пользователи «Кинопоиска» назвали картину «Дурак» режиссера Юрия Быкова лучшим отечественным фильмом за 15 лет.ОбществоКультура
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