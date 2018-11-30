НАТО под видом учений собирает войска у российских границ, сообщили в Минобороны

Фото: commons.wikimedia.org / Allied Joint Force Command Brunssum

НАТО под видом учений стягивает войска в страны, расположенные рядом с границей России.

«Страны НАТО вооружаются, под видом учений концентрируются войска, тяжёлая и бронетанковая техника в странах Балтии, Польше и других странах», — сказал заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

По его словам, наращивают силы, в том числе, те страны НАТО, которые очень многим обязаны России. В их число входит Польша. Фомин отметил, что она «главный радетель этого всего», пишет «РИА Новости».

Ранее страны Прибалтики призвали противостоять «российской угрозе».