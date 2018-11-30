АвтоВАЗ выпустит новый автомобиль Lada Van

Компания АвтоВАЗ в будущем выпустит новый автомобиль под названием Van.

Речь идет о новой модификации на базе фургона Largus. Запуск в производство такого автомобиля предусматривается новым специнвестконтрактом (СПИК), заявку на который подал АвтоВАЗ, пишут «Ведомости».

Информация о начале производства и технические характеристики автомобиля не приводятся.

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в СПИК будет участвовать альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Совокупный объем инвестиций в проект может превысить 70 млрд рублей. В рамках него предполагается создание 4,5 тыс. рабочих мест.

Напомним, что 11 октября АвтоВАЗ запустил серийное производство Lada Xray Cross.