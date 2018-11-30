Ак Барс Банк повышает ставки по вкладу до 9% годовых

В честь юбилея Ак Барс Банк предлагает клиентам выгодный подарок — вклад «Юбилейный» по ставке 9% годовых. Получить повышенный доход сможет каждый 25-й клиент, оформивший срочный вклад во время акции «Счастливая неделя».

Акция продлится до 6 декабря включительно. Участниками становятся все клиенты, оформившие за этот период вклад «Юбилейный» на год по ставке 6,5%. Открыть его можно в подразделениях банка или с помощью личного кабинета в Ак Барс Онлайн. На счет нужно внести сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей. По итогам акции вкладчики под номерами, кратными 25, станут призерами и получат повышенную ставку 9% годовых.

Подробные условия акции смотрите на сайте.









ПАО «АК БАРС» БАНК

Партнерский материал