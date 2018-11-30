Олимпийский чемпион Мартин Прохазка продал олимпийскую медаль

Известный в прошлом чешский нападающий Мартин Прохазка, ставший олимпийским чемпионом 1998 года на Играх в Нагано в составе сборной Чехии, был вынужден продать золотую олимпийскую медаль. Она была выставлена на продажу на одном из интернет-аукционов, сообщает «Чемпионат».



«Я не знаю, как так получилось. Я продал медаль другу, в добросовестности которого не сомневался. Он говорил, что она останется у него и будет храниться в его коллекции. Это случилось год и четыре месяца назад. Дома у меня больше медалей нет. Я не знаю дальнейшую судьбу медали, и тут уже ничего не поделать. Я попал в неприятную ситуацию, когда заимствовал крупную сумму. Большую часть я уже вернул, но оставшаяся выросла из-за процентов. Увы, я стал жертвой людей, которые обманывают. Мне нужно было около четырех с половиной миллионов крон, чтобы купить дом, но я связался с мошенниками», — приводит слова Прохазки isport.cz.



По информации издания, долг бывшего хоккеиста составляет около 18 млн крон (примерно 54 млн рублей).