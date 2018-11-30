АО «АММОНИЙ» начало продавать продукцию на ЭТП ONLINECONTRACT

На электронной торговой площадке ONLINECONTRACT в секторе «Биржевые продукты» расширяется перечень продаваемой продукции. В дополнение к ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАИФ-НК», АО «Салаватский химический завод» и АО «Каустик» свою продукцию начало продавать — АО «АММОНИЙ».



С 29 ноября в секторе «Биржевые продукты» на ЭТП ONLINECONTRACT покупатели могут приобрести аммиачную селитру марки Б, высшего сорта, соответствующую ГОСТ 2-2013, производства АО «АММОНИЙ».

АО «АММОНИЙ» — осуществляет деятельность в области производства удобрений и азотных соединений, аммиачной селитры, аммиака, карбамида, метанола, промышленных газов.

СПРАВКА: Аммиачная селитра марки Б — высокоэффективное минеральное удобрение, содержащее не менее 34,4% азота, выпускается с применением кондиционирующих добавок, содержащих кальций, магний, сульфат или сульфат в сумме с фосфатом. Аммиачная селитра вносится под большинство сельскохозяйственных культур во все типы почв и характеризуется высокой усвояемостью азота.

«Мы благодарим АО «АММОНИЙ» за доверие и выбор нашей площадки. Ассортимент продукции нефтехимической, химической промышленности на ЭТП постоянно расширяется, она становится доступнее для покупателей. Ежемесячно участники торгов — крупные предприятия, а также представители малого и среднего бизнеса Республики Татарстан и России — заключают более 700 успешных сделок по итогам аукционов на ЭТП.

Торги на ЭТП ONLINECONTRACT (16+) проходят в формате аукциона. Для покупателей в секторе «Биржевые продукты» участие в аукционах бесплатное. Для начала работы нужно пройти простую и бесплатную процедуру регистрации. У каждого клиента на площадке есть персональный менеджер, который готов помочь и ответить на все вопросы.

Дополнительную информацию, консультацию по вопросам участия или организации торгово-закупочных процедур на ЭТП ONLINECONTRACT можно получить на сайте onlc.ru, а также по бесплатному номеру 8-800-555-39-39.





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