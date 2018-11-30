Пассажирские перевозчики пожаловались в УФАС на действия чиновников администрации Уфы

Ассоциация пассажирских перевозчиков Уфы направила жалобу в региональное УФАС на действия чиновников администрации города.

Ассоциация требует признать незаконным утвержденное муниципалитетом положение о создании межведомственной городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которая была принята в 2016 году.

Кроме того, заявитель просит признать незаконным решение чиновников, согласно которому в состав комиссии были включены крупные участники рынка — компании «Башавтотранс» и «Уфагортранс», а также индивидуальный предприниматель Фанис Батыров. В ассоциации полагают, что членство в комиссии создает Батырову конкурентное преимущество, пишет «Коммерсант».

В УФАС заявление к производству еще не приняли. По мнению представителей других сообществ перевозчиков, действия ассоциации можно расценивать как элемент конкурентной борьбы.

Напомним, в настоящее время власти пытаются оптимизировать работу общественного транспорта в Уфе. Ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров пообещал решить проблему с нелегальными перевозчиками. В частности, был уволен директор «Башавтотранса» Разим Махиянов.

