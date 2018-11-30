Приставы Татарстана с начала года взыскали более 1,3 млрд рублей долгов по налогам

В Республике Татарстан судебные приставы с начала 2018 года взыскали более 1,332 млрд рублей долгов по налоговым платежам. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе УФССП России по Республике Татарстан.

Отмечается, что это на 61,5 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В УФССП России по РТ также уточнили, что в настоящее время 1 354 должника в Татарстане из-за долгов по налогам не могут покинуть пределы России.

Отметим, что по состоянию на конец сентября судебными приставами республики было взыскано более 998 млн рублей долгов по налогам. Невыездными являлись 2 243 жителя Татарстана.