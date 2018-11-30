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Полиция не подтвердила версию пермского депутата об обстреле его Land Cruiser

11:58, 30.11.2018
Полиция не подтвердила версию пермского депутата об обстреле его Land Cruiser
Фото: скриншот - facebook.com

Пермская полиция не стала возбуждать уголовное дело после вероятного обстрела автомобиля Toyota Land Cruiser депутата Заксобрания Егора Заворохина.

Правоохранительные органы провели проверку, после которой парламентарию было отказано в возбуждении уголовного дела. Решение прошло правовую оценку в порядке надзора в прокуратуре Ленинского района и признано законным и обоснованным, пишет Business Class.

Напомним, 25 октября в центре Перми был поврежден внедорожник депутата Заксобрания Егора Заворохина. Народный избранник в результате инцидента не пострадал. Ранее он связывал событие со своей депутатской деятельностью и работой на ЗиД (ФГУП «Завод имени Дзержинского»), где он занимает должность советника по гособоронзаказу.

Общество
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