Полиция не подтвердила версию пермского депутата об обстреле его Land Cruiser

Пермская полиция не стала возбуждать уголовное дело после вероятного обстрела автомобиля Toyota Land Cruiser депутата Заксобрания Егора Заворохина.

Правоохранительные органы провели проверку, после которой парламентарию было отказано в возбуждении уголовного дела. Решение прошло правовую оценку в порядке надзора в прокуратуре Ленинского района и признано законным и обоснованным, пишет Business Class.

Напомним, 25 октября в центре Перми был поврежден внедорожник депутата Заксобрания Егора Заворохина. Народный избранник в результате инцидента не пострадал. Ранее он связывал событие со своей депутатской деятельностью и работой на ЗиД (ФГУП «Завод имени Дзержинского»), где он занимает должность советника по гособоронзаказу.