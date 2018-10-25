В Перми неизвестные расстреляли Land Cruiser депутата Заксобрания Егора Заворохина

В центре Перми неизвестные обстреляли автомобиль Toyota Land Cruiser депутата Заксобрания Егора Заворохина. Сам парламентарий в результате инцидента не пострадал.

«Удивляет, насколько далеко люди могут зайти. Когда все методы «потопить» человека испробованы, в ход идут самые подлые поступки. Сегодня неизвестные расстреляли мой автомобиль», — написал Заворохин на своей странице в Facebook.

Парламентарий связывает инцидент с депутатской деятельностью и работой на ЗиД (ФГУП «Завод имени Дзержинского»), где он занимает должность советника по гособоронзаказу, пишет «Коммерсантъ».



Егор Заворохин является независимым депутатом, выборы он выиграл в 2016 году в качестве самовыдвиженца. Известен также как бывший исполнительный директор ЗиД. Заворохина обвиняют в хищении у предприятия более 143 млн рублей, однако он вины не признает. Депутат считает, что за возбуждением дела стоят его недоброжелатели.