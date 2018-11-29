Черчесов стал четвертым в списке лучших тренеров сборных в 2018 году по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый рейтинг лучших главных тренеров сборных. Наставник российской национальной команды Станислав Черчесов занял почетное четвертое место.

За основу рейтинга были взяты мнения футбольных экспертов из 90 стран мира. Черчесов набрал 26 очков и уступил, занявшему третью строчку тренеру сборной Бельгии Роберто Мартинесу 58 баллов.



Лучшим тренером сборных по итогам 2018 года был признан наставник французской команды Дидье Дешам, который опередил хорвата Златко Далича на 106 очков.

Напомним, под руководством Черчесова сборная России по футболу впервые в истории дошла до 1/4 финала чемпионата мира.