ФСБ: в Москве задержан участник нападения на Буденновск 1995 года

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании в Москве члена банды Шамиля Басаева, участвовавшего в нападении на город Буденновск в 1995 году.

«Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с МВД России 19 ноября 2018 года на территории Москвы задержан гражданин России Черхигов Хазваха Шамшиденович 1978 года рождения, участвовавший в составе банды Шамиля Басаева в захвате заложников в ходе нападения на город Буденновск Ставропольского края», — цитирует ТАСС сообщение ФСБ.

По данным силовиков, свидетели давали показания против Черхигова. Он доставлен в Главное следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. Суд уже арестовал подозреваемого.