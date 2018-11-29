Украина запретила иностранцам въезд в Крым

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) с 29 ноября закрыла въезд в Крым со своей территории для иностранных граждан.

«Ее можно будет пересечь исключительно по украинским документам. Это в направлении Крыма», — сообщил руководитель пресс-службы Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он отметил, что все иностранные граждане, ранее въехавшие на территорию полуострова с Украины, смогут беспрепятственно выехать, пишет «Интерфакс-Украина».

Ранее сообщалось, что вблизи границы с Украиной в Крыму заступил на дежурство еще один дивизион С-400.

Напомним, что 25 ноября три военных украинских корабля пересекли государственную границу России. Корабли были задержаны. Украина после этого ввела военное положение. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «провокацией», связанной с выборами президента Украины.