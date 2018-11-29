Вблизи границы с Украиной в Крыму заступил на дежурство еще один дивизион С-400

Четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400 заступил на боевое дежурство вблизи границы с Украиной.

«Сегодня в Джанкое боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Крыма», — передает RT со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.



Ранее сообщалось, что еще один дивизион новейшей зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство в Крыму до конца 2019 года.