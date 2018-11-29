Бизнес-форум Ak Bars Business Drive 2018

Фото: Максим Платонов

29 ноября в ГТРК «Корстон» проходит мультиформатный деловой форум для предпринимателей и активной молодежи Ak Bars Business Drive 2018. На площадках форума 17 успешных бизнесменов-практиков делятся с аудиторией механикой бизнес-процессов в новой digital-среде. Мероприятие организовано Ак Барс Банком в честь 25-летия компании.

Среди спикеров основатели и топ-менеджеры компаний из разных сфер экономики и руководители digital-подразделений: Борис Акимов, фермерский кооператив LavkaLavka; Никита Абраменко, сервис «Поток»; Алексей Бабушкин, журнал «Нетворкинг по-русски»; Роман Тышковский, Odgers Berndtson; Антон Макаров, divan.ru; Наталия Галкина, АО «Нейротренд»; Дарья Ваулина, anglomania.ru; Вардан Нерсисян, «Лаваш36»; Сергей Болисов, «Лайфхакер»; Дмитрий Никитин, «ОСОЗНАННОСТЬ PROJECT»; Матвей Кардаш, amoCRM; Александр Соколовский, Tooligram; Максим Григорьев, Gartner, MACS; Кевин Ханда, KazanExpress; Виталий Анощенко, «Объединенная Консалтинговая Группа»; Дамир Галиев, Ак Барс Банк; Ярослав Шуваев, Ак Барс Банк.





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