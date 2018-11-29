Глава департамента охоты и рыболовства Самарской области покинул свой пост
Руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области Вячеслав Лебедев покинул пост.
Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, исполняющий обязанности главы ведомства в настоящее время не назначен. Лебедев работал на должности главы департамента охоты и рыболовства области с 2008 года.
Напомним, ранее экс-главред издательства «Просвещение» был назначен министром образования и науки Самарской области.ОбществоВласть
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