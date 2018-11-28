«ЮВТ Аэро» снова запустила субсидируемые рейсы в Москву

С 1 декабря авиакомпания «ЮВТ Аэро» возобновляет полеты из Казани в Москву, а точнее в подмосковный аэропорт «Жуковский». Цены на билеты будут ниже предлагаемых сейчас благодаря субсидиям.

«Наличие привлекательных тарифов на данном направлении стало возможным благодаря субсидированию со стороны государства. Субсидирование региональных авиарейсов ведется в соответствии с постановлением правительства РФ», — отмечается в пресс-релизе.

Новые рейсы будут выполняться ежедневно на самолете CRJ-200 до 31 декабря 2018 года. Время перелета «Казань — Жуковский» займет примерно 1 час 10 минут.

Напомним, что два года назад «ЮВТ Аэро» впервые открыла субсидируемые рейсы в Жуковский, но после отмены федеральных субсидий прекратила программу полетов.