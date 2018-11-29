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Бывший вице-премьер правительства Пермского края перешла в региональное Заксобрание

13:53, 29.11.2018
Бывший вице-премьер правительства Пермского края перешла в региональное Заксобрание
Фото: permkrai.ru

Бывший вице-премьер правительства Пермского края Ирина Ивенских стала заместителем руководителя комитета краевого Заксобрания по социальной политике.

Решение о переходе на новую должность было принято депутатами краевого парламента на пленарном заседании в четверг, 29 ноября. Кроме того, Ивенских вошла в состав фракции «Единая Россия», пишет «Коммерсант».

Напомним, ранее замруководителя УФНС по Татарстану возглавила управление ведомства в Пермском крае.

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