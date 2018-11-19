Замгруководителя УФНС по Татарстану возглавила управление ведомства в Пермском крае

Заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Чулпан Госсамова возглавила УФНС по Пермскому краю.

Как передает пресс-служба администрации губернатора Пермского края, Госсамова вступила в должность 16 ноября 2018 года.

«Пермский край активно развивается, меняется региональное налогообложение, например, сейчас мы активно внедряем систему налогообложения от кадастровой стоимости недвижимости. Пермский бизнес по большей части законопослушен, но, понятно, что есть и те, кто не готов платить налоги. Мы, со стороны краевых властей, понимаем, что для дальнейшего развития региона есть необходимость постоянного введения новых налоговых режимов. Чулпан Фаритовна, вы профессионал. Я уверен, что вы весь свой профессиональный опыт перенесете на наш регион», — заявил глава региона Максим Решетников.

Госсамова занимала должность замруководителя УФНС по РТ с апреля 2010 года.