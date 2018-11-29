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Сборная России опустилась на семь позиций в рейтинге ФИФА

13:18, 29.11.2018 1
Сборная России опустилась на семь позиций в рейтинге ФИФА
Фото: realnoevremya.ru

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала новую версию рейтинга сборных.

По сравнению с октябрьским рейтингом Сборная России потеряла девять очков и с 1 424 очками опустилась на 48-ю строчку. Ранее подопечные Станислава Черчесова занимали 41-ю позицию рейтинга.

Такому скачку способствовало неудачное выступление россиян, которые уступили в товарищеской встрече команде Германии (0:3) и проиграла в решающем матче Лиги наций сборной Швеции (0:2).

Первую строчку рейтинга по-прежнему занимает Бельгия (1727 очков), на второй и третьей позиции расположились французы (1726) и бразильцы (1676).

СпортФутбол
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:22
    это еще не предел , после провала на евро 2020 еще ниже рухнут
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