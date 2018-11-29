Алина Загитова стала посланником доброй воли по общественному здоровью

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию среди женщин Алина Загитова поддержала акцию Минздрава России «Ты сильнее!».

«В соцсетях стартовала акция Минздрава России #ТыСильнее. Основная идея акции — показать, что здоровый образ жизни — это личный успех каждого человека. Спорт и здоровое питание — залог отличного настроения каждый день.

Поделись своей интересной историей о том, как ты ведешь здоровый образ жизни. Может, именно она станет примером и мотивацией для граждан, которые хотят пополнить ряды здорового населения», — написала Загитова в своем «Инстаграм».

На сайте Минздрава отмечается, что Загитова стала посланником доброй воли по общественному здоровью. Отныне все желающие могут получить у фигуристки дополнительные комментарии по формированию здорового образа жизни.

Напомним, недавно Алина Загитова пробилась в финал Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в начале декабря в канадском Ванкувере.