Владимир Федотов: «Дома пропускать четыре мяча — некрасиво»

Накануне ФК «Оренбург» уступил дорогу в Кубке России тульскому «Арсеналу», проиграв дома в четвертьфинальном поединке со счетом 2:4.

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал это поражение своих подопечных:



— Ну что сказать, болезненное поражение, безусловно. Дома пропускать четыре мяча — некрасиво при в целом хорошей с большим количеством голевых моментов игре. Наши ошибки не позволили нам сыграть более достойно, ну и реализация тех моментов, что мы создали, страдала. Не сказать, что где-то не доработали, просто стечение обстоятельств, мы создавали более острые моменты, — сказал наставник.