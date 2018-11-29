В КХЛ может появиться команда из Германии

Президент Федерации хоккея Германии Франц Райндль на встрече с журналистами в Цюрихе заявил, что немецкие города Кельн, Дюссельдорф и Гамбург могут заявить команду в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

«Многие болельщики в Германии хотели бы увидеть КХЛ своими глазами, я уверен, что это случится. Думаю, что спокойно сможем продвигать команду, место может быть любым: Кельн, Дюссельдорф или Гамбург, где есть невероятная арена, но нет хоккея в последние годы. Дмитрий Чернышенко говорит о том, что нужно работать вместе, хоккей — лучшая игра на земле, давайте продвигать ее вместе

Российский хоккей отличается от немецкого по стилю, отметил глава федерации. „Уровень игроков и соперничества совсем другой. КХЛ становится лучше с каждым годом. У нас есть игроки, которые выступали у вас, и все они тепло отзывались о КХЛ“, — сказал Райндль.

О сроках вступления клуба из Германии в КХЛ пока не сообщается.



Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подтвердил, что лигой ведутся переговоры с четырьмя зарубежными клубами.