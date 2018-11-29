«Салават Юлаев» примет «Магнитку»

В четверг, 29 ноября, «Салават Юлаев» проведет свой третий матч, последний осенний, в рамках очередной домашней серии текущего регулярного чемпионата КХЛ. Соперником команды Николая Цулыгина станет магнитогорский «Металлург»

Начало игры на «Уфа-Арене» в 19.00 по уфимскому времени (17.00 мск).

Свой предыдущий матч уфимцы проиграли лидеру Восточной конференции — «Автомобилисту» из Екатеринбурга — 0:2.

16 октября в Магнитогорске подопечные Николая Цулыгина выиграли в овертайме — 2:1.

Сам «Металлург» предыдущий свой поединок проводил дома против нижегородского «Торпедо» и в результативной игре победил со счетом 5:4.

