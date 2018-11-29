Уфу посетил президент российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко

Уфу накануне посетил чемпион Европы, президент российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко. С ним в Доме республики встретился врио Главы Башкортостана Радий Хабиров. Обсуждались вопросы развития этого вида спорта, возможности региона принимать крупные баскетбольные мероприятия.

Андрей Кириленко осмотрел «Уфа-Арену» на предмет проведения крупных соревнований, так как Федерация баскетбола планирует проводить матчи национальной сборной в разных российских городах, а Уфа — один из кандидатов.

— Мы планируем привозить нашу национальную команду в регионы, чтобы как можно больше людей видели игры главной команды страны, — сказал Андрей Кириленко. — Сейчас проходят отборочные игры к чемпионату мира, и если все пойдет по плану и команда квалифицируется на чемпионат, мы хотим несколько товарищеских игр сыграть в российских городах, в которых еще сборная не выступала.



Кроме того, Кириленко провел для баскетбольных команд мастер-класс — для девочек из Уфы и мальчиков из Благовещенска — и встретился с ветеранами башкирского баскетбола.



