Уфимский «Толпар» в гостях обыграл екатеринбургский «Авто»

Уфимский «Толпар» на выезде обыграл екатеринбургский «Авто». Башкирская команда вернула себе первое место в Восточной конференции Молодежной хоккейной лиги.

Матч в Екатеринбурге закончился со счетом 3:0 в пользу гостей из Башкортостана. Счет открыл Никита Голощапов в первом периоде.

«В стартовом периоде подопечные Алика Гареева играли на порядок лучше соперника. Уфимцы заметно переигрывали хозяев на всех участках площадки, а самое главное атаковали в разы острее. Вполне закономерно, что на перерыв гости уходили, ведя в счете» — сообщает пресс-служба уфимцев.

Во втором периоде еще дважды отличились уфимские хоккеисты — Владимир Баканин реализовал большинство, а через 2 минуты Павел Синявский забросил последнюю шайбу в этом матче.



