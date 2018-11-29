Новости общества

10:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России пассажиров могут начать пускать в самолет по смартфону

09:31, 29.11.2018
В России пассажиров могут начать пускать в самолет по смартфону
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В аэропортах России с 2019 года могут отменить бумажные посадочные талоны, и авиапассажиры получат возможность проходить на досмотр и в самолет по смартфонам.

Согласно новым правилам, авиаперевозчик может оформить посадочный талон в виде штрих-кода и направить его на электронный носитель (смартфон или планшет) пассажира. При прохождении досмотра сотрудники отсканируют документ прямо с экрана устройства, пишут «Известия» со ссылкой на разработанный Минтрансом приказ, согласованный с МВД.

Отмечается, что бумажные билеты останутся, но не будут обязательными.

Ранее сообщалось, что россияне с 2019 года будут иметь возможность переводить друг другу деньги через мессенджеры.

ОбществоБизнесТранспорт
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты