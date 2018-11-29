В России пассажиров могут начать пускать в самолет по смартфону
В аэропортах России с 2019 года могут отменить бумажные посадочные талоны, и авиапассажиры получат возможность проходить на досмотр и в самолет по смартфонам.
Согласно новым правилам, авиаперевозчик может оформить посадочный талон в виде штрих-кода и направить его на электронный носитель (смартфон или планшет) пассажира. При прохождении досмотра сотрудники отсканируют документ прямо с экрана устройства, пишут «Известия» со ссылкой на разработанный Минтрансом приказ, согласованный с МВД.
Отмечается, что бумажные билеты останутся, но не будут обязательными.
Ранее сообщалось, что россияне с 2019 года будут иметь возможность переводить друг другу деньги через мессенджеры.ОбществоБизнесТранспорт
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