В России пассажиров могут начать пускать в самолет по смартфону

В аэропортах России с 2019 года могут отменить бумажные посадочные талоны, и авиапассажиры получат возможность проходить на досмотр и в самолет по смартфонам.



Согласно новым правилам, авиаперевозчик может оформить посадочный талон в виде штрих-кода и направить его на электронный носитель (смартфон или планшет) пассажира. При прохождении досмотра сотрудники отсканируют документ прямо с экрана устройства, пишут «Известия» со ссылкой на разработанный Минтрансом приказ, согласованный с МВД.

Отмечается, что бумажные билеты останутся, но не будут обязательными.

Ранее сообщалось, что россияне с 2019 года будут иметь возможность переводить друг другу деньги через мессенджеры.