Россияне с 2019 года смогут переводить деньги через мессенджеры

Россияне с 2019 года будут иметь возможность переводить друг другу деньги через мессенджеры. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источники.

Переводы станут возможны через Тelegram, WhatsApp, Viber и Facebook Messenger после их интегрирования с платформой быстрых платежей, разрабатываемой «Финтехом».

Для осуществления денежных транзакций в мессенджерах появится специальный интерфейс с кнопкой оплаты/переводов денег. Любой перевод с помощью смартфона будет осуществляться по номеру или адресу электронной почты, а также по аккаунту в соцсети.

Эксперты считают, что нововведение спровоцирует быстрое развитие дистанционных платежей, которые смогут вытеснить оплату услуг с помощью платежных терминалов.

Ранее в Банке России сообщили, что со следующего года запустят систему мгновенных переводов между физлицами по номеру телефона.