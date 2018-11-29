Российские ученые предложили построить на Луне две астрономические обсерватории

Российские ученые в рамках концепции исследования и освоения Луны предложили построить на ее поверхности две астрономические обсерватории

«Сегодня две обсуждалось — по радиоастрономии и по космическим лучам», — сообщил заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый.

Как пишет «РИА Новости», сначала эксперты исследуют луну с помощью автоматических станций и проведут пилотируемые полеты.

«А в перспективе — создание инфраструктуры, добыча водяного льда, а из него водорода и кислорода для топлива, строительство из реголита роботами спекаемых с помощью лазера „кирпичиков“ и строительство из них убежищ, потому что от радиации необходимо защищаться, разворачивание робототехнических систем мобильных — беспилотных роверов, которые также будут использоваться для передвижения космонавтов», — заключил ученый.



Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия в рамках своей лунной программы планирует изучать естественный спутник Земли с помощью роботов-аватаров.