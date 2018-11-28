Артем Лукоянов: «У нас в команде нет человека, который ведет статистику. Это упущение»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов подвел итоги домашнего матча против нижегородского «Торпедо» (5:1), отметив, что в первую очередь в его результативность вносят большой вклад партнеры.



— Матч получился хороший. Было много шайб и красивых комбинаций. В принципе, сегодня получалось все, что задумывали. Больше даже нечего добавить. Главное, что болельщиков порадовали.

— Что можете сказать о своей результативности? Третий матч подряд забиваете…

— Хорошие партнеры у меня. Когда Леха Потапов забивает, когда – Артем Михеев. Сегодня мне повезло. Но они же передачки мне отдают, поэтому без моих партнеров не было бы и моих голов. Отличное у нас сочетание получилось – друг друга понимаем хорошо. Дальше надеемся только закреплять такую игру и выходить на пик к плей-офф.

— Что привносит в тройку Артем Михеев, которого поставили к вам в это межсезонье?

— Да у нас каждый в тройке занимается своим делом. Центральный нападающий – раскидывает нам передачи. Ничего лишнего он не делает. У нас с Лехой Потаповым хватает больше черновой работы. Без нее – никуда. Чем больше выполняем общей работы, тем больше забиваем.

— Как поздравили Даниса Зарипова с его достижением?

— Пока никак – сейчас пойду вот поздравлю. Жалко, конечно, что он сегодня не забил. Хотя он сильно старался, много активничал. Красавчик, что на таком уровне здоровье позволяет играть ему так долго. Думаю, на этом он не остановится и будет продолжать играть и играть.

— Вы сами готовы столько матчей провести?

— А почему нет-то? У нас в команде просто нет такого человека, который следит за статистикой каждого игрока. Поэтому если углубиться сильнее в команду, следить за всеми, то у нас, наверное, юбилей каждую игру проходит. Почему-то никто не подойдет и не спросит какую я уже подряд встречу играю. В других клубах есть люди, которые за этим смотрят, ведут статистику. Небольшое наше упущение – надо бы такого человека тоже завести. Сыграл сто игр – получил шайбочку, например. Приятно будет.

— Сегодня не показали жест после голов, как в прошлом матче…

— Да вот забыл. Наверное, от радости. Обещаю, что как забью в следующий раз, снова его покажу — приводит слова Лукоянова корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Ак Барс» проведет 30 ноября на своем льду против ярославского «Локомотива». Начало игры в 19:00 мск.